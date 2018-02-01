Telegram вернули в App Store. Его нельзя было скачать целый день

Meduza
16:22, 1 февраля 2018
Надежный источник

Мессенджер Telegram вновь появился в магазине приложений App Store. Его нельзя было скачать в течение целого дня.

Приложение убрали из магазина в ночь на 1 февраля. При этом мессенджер работал в нормальном режиме.

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что Apple прислала следующее уведомление о причинах удаления мессенджера из магазина приложений: пользователям стал доступен неприемлемый контент. О каком именно контенте идет речь, неизвестно. Дуров сообщил, что Telegram вернут в App Store, как только будут установлены «необходимые меры защиты».
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