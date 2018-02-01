С космодрома Восточный произвели третий запуск. Рогозин объявил, что «все штатно»
Утром 1 февраля с российского космодрома Восточный произвели третий запуск. Около 5:00 по Москве с него стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 11 спутниками на борту.
#КанопусВ: ПУСК! С космодрома #Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с 11 спутниками на борту. Трансляция → https://t.co/tL30gTow3Y— РОСКОСМОС (@roscosmos) February 1, 2018
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We have liftoff! Live broadcast from the #Vostochny cosmodrome→ https://t.co/tL30gTow3Y pic.twitter.com/lwh6Iaa7rp
Через час после пуска на орбиту были выведены два аппарата дистанционного зондирования Земли «Канопус-В». Затем от «Фрегата» отделились еще девять американских и германских малых спутников. Сам разгонный блок должен войти в атмосферу в 10:34 по Москве, он будет затоплен в Тихом океане.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин, который курирует космическую отрасль, поздравил специалистов с успешным запуском.
Все аппараты, в том числе иностранные, доставлены. "Канопусы" сориентированы и с ними установлена связь. Всё штатно, всем спасибо https://t.co/klPPUgfG2Q— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 1, 2018