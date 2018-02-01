С космодрома Восточный произвели третий запуск. Рогозин объявил, что «все штатно»

Утром 1 февраля с российского космодрома Восточный произвели третий запуск. Около 5:00 по Москве с него стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 11 спутниками на борту.

Через час после пуска на орбиту были выведены два аппарата дистанционного зондирования Земли «Канопус-В». Затем от «Фрегата» отделились еще девять американских и германских малых спутников. Сам разгонный блок должен войти в атмосферу в 10:34 по Москве, он будет затоплен в Тихом океане.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, который курирует космическую отрасль, поздравил специалистов с успешным запуском.