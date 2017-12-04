Медведев отчитал чиновников за «бодрые рапорты» об успешном пуске с Восточного
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя потерю спутника, запущенного с космодрома Восточный, указал, что чиновники поторопились отчитаться об успешном запуске.
«Все начальники бодро успели отрапортовать о том, что пуск был произведен в соответствии со штатными показателями, и что все хорошо», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, подчеркнув, что «это вообще недопустимо».
Глава правительства также заявил, что все виновные в неудачном запуске будут наказаны. Кроме того, сообщил премьер-министр, необходимо «представить предложения и о том, как ситуацию исправить».
28 ноября с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна была вывести на орбиту группировку спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М». Это был второй запуск с нового российского космодрома.
Старт ракеты-носителя прошел штатно, однако вывести спутники на заданную орбиту не удалось. СМИ со ссылкой на источники назвали несколько возможных версий причин аварии, в том числе, переход разгонного блока «Фрегат» в режим торможения, а также неправильно запрограммированное полетное задание.
После старта ракеты-носителя вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий, в числе прочего космическую отрасль, сообщил об успешном запуске. О успешном старте объявлял и Роскосмос.