Медведев отчитал чиновников за «бодрые рапорты» об успешном пуске с Восточного

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя потерю спутника, запущенного с космодрома Восточный, указал, что чиновники поторопились отчитаться об успешном запуске.

«Все начальники бодро успели отрапортовать о том, что пуск был произведен в соответствии со штатными показателями, и что все хорошо», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, подчеркнув, что «это вообще недопустимо».

Глава правительства также заявил, что все виновные в неудачном запуске будут наказаны. Кроме того, сообщил премьер-министр, необходимо «представить предложения и о том, как ситуацию исправить».