Минэкономики предложило отложить запрет анонимности в мессенджерах

Коммерсант
07:43, 31 января 2018
Надежный источник

Вступивший в силу 1 января закон об идентификации пользователей мессенджеров до сих пор не действует, пишет «Коммерсант». Подзаконные акты, необходимые для того, чтобы система идентификации пользователей заработала в полном объеме, пока не приняты.

Минкомсвязи подготовило проект, определяющий порядок идентификации пользователей и их блокировки, однако он получил отрицательный отзыв Минэкономики.

Минэкономики считает, что для полноценной системы идентификации пользователей требуется «значительный переходный период». О каком именно сроке идет речь, ведомство пока не уточнило.

В Минкомсвязи подтвердили, что подзаконные акты, необходимые для работы закона об идентификации пользователей, пока не приняты. «Идет межведомственное согласование», — заявили в пресс-службе ведомства.

Замечания к проекту Минкомсвязи также были у МТС, МГТС и «Яндекса», который указывал, что положения проекта могут привести к многочисленным нарушениям прав пользователей.

Коммерсант
Закон, запрещающий анонимность в мессенджерах, в июле был принят парламентом, а в августе подписан президентом. По закону, вступившему в силу 1 января, мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по абонентскому номеру, а также ограничивать передачу сообщений, если речь идет о запрещенной информации.
За нарушение закона о мессенджерах предусмотрены штрафы в размере до 1 миллиона рублей для юридических лиц.
В законе говорилось, что порядок идентификации пользователей, а также правила взаимодействия мессенджеров и операторов связи и будут определены дополнительно.
В октябре Минкомсвязи представило проект, согласно которому оператор связи должен будет предоставлять мессенджеру данные о наличии или отсутствии в базе абонента в течение пяти секунд. Роскомнадзору предоставлялось право блокировать мессенджеры, распространяющие запрещенную информацию. Решение о блокировке, по проекту Минкомсвязи, оператор должен исполнить в течение суток.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме