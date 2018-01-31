Минэкономики предложило отложить запрет анонимности в мессенджерах

Вступивший в силу 1 января закон об идентификации пользователей мессенджеров до сих пор не действует, пишет «Коммерсант». Подзаконные акты, необходимые для того, чтобы система идентификации пользователей заработала в полном объеме, пока не приняты.

Минкомсвязи подготовило проект, определяющий порядок идентификации пользователей и их блокировки, однако он получил отрицательный отзыв Минэкономики.

Минэкономики считает, что для полноценной системы идентификации пользователей требуется «значительный переходный период». О каком именно сроке идет речь, ведомство пока не уточнило.

В Минкомсвязи подтвердили, что подзаконные акты, необходимые для работы закона об идентификации пользователей, пока не приняты. «Идет межведомственное согласование», — заявили в пресс-службе ведомства.