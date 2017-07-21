Приняты законы о мессенджерах и запрете анонимайзеров

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законы о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировок сайтов. Законы были поддержаны подавляющим большинством депутатов.

Закон о мессенджерах обязывает администрацию сервисов устанавливать личность пользователей (по номеру телефона), а также ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. В Госдуме заявляли, что пользователей будут отключать от мессенджеров по суду. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года.

Дума также приняла закон об ужесточении контроля за продажей SIM-карт, чтобы их нельзя было купить, не передав сотовому оператору достоверные паспортные данные.

Закон о запрете средств обхода блокировок предусматривает блокировку анонимайзеров и VPN, которые не ограничивают доступ к страницам из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора. Выявлять такие анонимайзеры будут ФСБ и МВД. Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года.