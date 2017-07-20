Депутат рассказал, что пользователей будут отключать от мессенджеров по суду. В законопроекте этого нет

Соавтор инициативы о запрете анонимности в мессенджерах депутат Госдумы Олег Николаев заявил изданию vc.ru, что в законопроекте ко второму чтению появилась норма о запрете пользователям использовать мессенджеры по решению суда.

Как пишет vc.ru, так Николаев объяснил положение, обязывающее мессенджеры «не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями в случаях и в порядке, которые определены правительством РФ».

Николаев отметил, передает издание, что в этом положении не идет речь о фильтрации сообщений.

В тексте законопроекта, одобренного во втором чтении 19 июля, упоминаний о запрете людям пользоваться мессенджерами по решению суда нет.

По словам депутата, запрет будет использоваться для пресечения противозаконной деятельности — к примеру, распространения противоправной информации. При этом в законопроекте есть отдельный пункт, который обязывает мессенджеры по требованию уполномоченных органов не позволять конкретным пользователям передавать запрещенную информацию.