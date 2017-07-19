В России появится процедура фильтрации сообщений в мессенджерах

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о запрете анонимности в мессенджерах. За документ проголосовали 365 депутатов, против — один, двое воздержались. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

Ко второму чтению в документ добавили норму о том, что мессенджеры обязаны «не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями» по процедуре, которую должно будет определить российское правительство.

Что именно будут блокировать, не сообщается. На заседании за документ голосовали без обсуждения.

Раньше в документе таких положений не было, но в мессенджерах предлагали ограничивать массовые рассылки по требованию профильных ведомств. Теперь пункт о массовых рассылках из законопроекта исключен.