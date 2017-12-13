Госдума одобрила штрафы до 1 миллиона рублей за нарушение закона о мессенджерах
Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за нарушения закона о мессенджерах.
Для юридических лиц штрафы составят от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для физических лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
Штрафы будут налагаться за нарушение закона о мессенджерах, принятого в июле. Новые правила обязывают администрацию сервисов устанавливать личность пользователей (по номеру телефона), а также ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.