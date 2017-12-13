Госдума одобрила штрафы до 1 миллиона рублей за нарушение закона о мессенджерах

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за нарушения закона о мессенджерах.

Для юридических лиц штрафы составят от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для физических лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.