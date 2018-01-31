К журналисту Павлу Никулину пришли с обыском. Из-за интервью с террористом

Павел Никулин
05:09, 31 января 2018
Надежный источник

Утром 31 января правоохранительные органы пришли с обыском в квартиру журналиста Павла Никулина в Москве. Об этом он сам сообщил в своем твиттере.

По его словам, обыск связан с его материалом «Из Калуги с джихадом», опубликованном в журнале The New Times в марте 2017 года. Следственные мероприятия проводятся сотрудниками управления ФСБ по Калужской области в рамках дела по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), по которому журналист проходит свидетелем. 

Менеджер правозащитного направления «Открытой России» Полина Немировская сообщила, что адвокаты организации уже приехали в квартиру Никулина, чтобы оказать ему всю необходимую юридическую помощь. При обыске у журналиста изъята компьютерная техника и футболки с символикой самиздата moloko plus, добавила она.

В июне 2017 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал журнал The New Times на 100 тысяч рублей за публикацию статьи «Из Калуги с джихадом», «публично оправдывающей терроризм». Для этого материала Никулин взял интервью у жителя Калужской области, примкнувшего к боевикам в Сирии. 
Изначально Павел Никулин намеревался опубликовать материал о террористе в российской версии журнала Esquire, но там ему отказали. Сообщалось, что после этого в редакцию приходил сотрудник ФСБ, который интересовался деятельностью журналиста. Главный редактор Esquire Сергей Минаев называл информацию об этом визите «бредом».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме