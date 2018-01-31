К журналисту Павлу Никулину пришли с обыском. Из-за интервью с террористом

Утром 31 января правоохранительные органы пришли с обыском в квартиру журналиста Павла Никулина в Москве. Об этом он сам сообщил в своем твиттере.

У меня обыск. Доброе утро. В рамках текста в The new times. Телефон отбирают. — паша никулин (@mrzff) January 31, 2018

По его словам, обыск связан с его материалом «Из Калуги с джихадом», опубликованном в журнале The New Times в марте 2017 года. Следственные мероприятия проводятся сотрудниками управления ФСБ по Калужской области в рамках дела по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), по которому журналист проходит свидетелем.

Менеджер правозащитного направления «Открытой России» Полина Немировская сообщила, что адвокаты организации уже приехали в квартиру Никулина, чтобы оказать ему всю необходимую юридическую помощь. При обыске у журналиста изъята компьютерная техника и футболки с символикой самиздата moloko plus, добавила она.