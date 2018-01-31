Журналист Павел Никулин вышел из ФСБ после допроса

Павел Никулин
13:47, 31 января 2018
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Журналист Павел Никулин освобожден после допроса в ФСБ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Никулина увезли на допрос в ФСБ после многочасового обыска в его квартире, который проводили в рамках дела об «обучении в целях осуществления террористической деятельности» (статья 205.3 УК РФ). Никулин проходит по делу свидетелем. У него изъяли компьютерную технику, а также журналы и футболки с символикой его самиздата moloko plus.

Как сообщает Профсоюз журналистов, обыск у Никулина был проведен на следующий день после его участия в пикете у здания ФСБ против преследований сотрудников СМИ.
Уголовное дело по террористической статье связано с материалом Павла Никулина «Из Калуги с джихадом», для которого он взял интервью у жителя Калужской области, примкнувшего к боевикам в Сирии. 
Из-за материала журнал The New Times был оштрафован на 100 тысяч рублей, а Роскомнадзор вынес журналу и сайту предупреждения за «признаки оправдания терроризма».
По неподтвержденным данным, материал заинтересовал ФСБ еще до публикации. Никулин собирался отдать статью российской версии журнала Esquire, но там ему отказали; якобы после этого в редакцию пришел сотрудник ФСБ, который интересовался деятельностью Никулина. Главред Esquire Сергей Минаев эти сообщения отрицает.

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