Журналист Павел Никулин вышел из ФСБ после допроса

Журналист Павел Никулин освобожден после допроса в ФСБ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Никулина увезли на допрос в ФСБ после многочасового обыска в его квартире, который проводили в рамках дела об «обучении в целях осуществления террористической деятельности» (статья 205.3 УК РФ). Никулин проходит по делу свидетелем. У него изъяли компьютерную технику, а также журналы и футболки с символикой его самиздата moloko plus.