СК: защищающие Елену Мисюрину врачи нарушают этику и провоцируют недоверие к медицинской системе
Врачи, комментируя приговор гематологу Елене Мисюриной, «подвергают сомнению компетенцию своих же коллег, дававших экспертное заключение по этому делу», говорится в специальном заявлении Следственного комитета.
Окончательное решение по уголовным делам о врачебных ошибках, подчеркнул СК, следствие принимает на основании результатов экспертиз, которые проводят тоже медицинские эксперты.
В правоохранительные органы поступает много заявлений о врачебных ошибках, сообщил СК, однако уголовное дело возбуждается лишь в каждом третьем случае после тщательной проверки.
«Никакой негативной тенденции, связанной с привлечением к уголовной ответственности врачей, нет и быть не может», — подчеркивается в заявлении.
В данном случае они [врачи] не только нарушают элементарную этику, но и провоцируют недоверие граждан к медицинской системе в целом. Еще большее удивление вызывают комментарии лиц, которые не имеют представления ни об экспертной деятельности, ни о следственной работе, не говоря уже о материалах конкретного дела.