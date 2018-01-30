СК: защищающие Елену Мисюрину врачи нарушают этику и провоцируют недоверие к медицинской системе

Следственный комитет России
10:00, 30 января 2018
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Врачи, комментируя приговор гематологу Елене Мисюриной, «подвергают сомнению компетенцию своих же коллег, дававших экспертное заключение по этому делу», говорится в специальном заявлении Следственного комитета.

Окончательное решение по уголовным делам о врачебных ошибках, подчеркнул СК, следствие принимает на основании результатов экспертиз, которые проводят тоже медицинские эксперты.

В правоохранительные органы поступает много заявлений о врачебных ошибках, сообщил СК, однако уголовное дело возбуждается лишь в каждом третьем случае после тщательной проверки.

«Никакой негативной тенденции, связанной с привлечением к уголовной ответственности врачей, нет и быть не может», — подчеркивается в заявлении.

В данном случае они [врачи] не только нарушают элементарную этику, но и провоцируют недоверие граждан к медицинской системе в целом. Еще большее удивление вызывают комментарии лиц, которые не имеют представления ни об экспертной деятельности, ни о следственной работе, не говоря уже о материалах конкретного дела.

Следственный комитет России
Врач-гематолог Елена Мисюрина в январе была приговорена к двум годам колонии общего режима. Суд признал ее виновной в смерти пациента, которому она в 2013 году делала забор образцов костного мозга и костной ткани. Спустя четыре дня после проведенной Мисюриной биопсии пациент умер в другой больнице. Врач своей вины не признает и настаивает, что выполнила процедуру правильно.
В защиту Мисюриной выступили многие врачи и коллективы медицинских учреждений. В соцсетях начался флешмоб, в рамках которого в аккаунтах врачей и больниц появляются записи с хэштегом #яЕленаМисюрина. Ее поддержала общественная организация «Лига защиты врачей».
Департамент здравоохранения Москвы объявил, что рассчитывает на пересмотр дела Мисюриной. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников назвал приговор Мисюриной «чудовищной ошибкой». Мэр Москвы Сергей Собянин выразил «крайнюю озабоченность» приговорам, добавив, что подобные дела должны расследоваться «максимально корректно и объективно».

Дело Елены Мисюриной

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