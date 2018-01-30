СК: защищающие Елену Мисюрину врачи нарушают этику и провоцируют недоверие к медицинской системе

Врачи, комментируя приговор гематологу Елене Мисюриной, «подвергают сомнению компетенцию своих же коллег, дававших экспертное заключение по этому делу», говорится в специальном заявлении Следственного комитета.

Окончательное решение по уголовным делам о врачебных ошибках, подчеркнул СК, следствие принимает на основании результатов экспертиз, которые проводят тоже медицинские эксперты.

В правоохранительные органы поступает много заявлений о врачебных ошибках, сообщил СК, однако уголовное дело возбуждается лишь в каждом третьем случае после тщательной проверки.

«Никакой негативной тенденции, связанной с привлечением к уголовной ответственности врачей, нет и быть не может», — подчеркивается в заявлении.