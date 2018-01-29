Департамент здравоохранения Москвы поддержал врача Елену Мисюрину. Ее приговорили к двум годам колонии за смерть пациента

Представители департамента подчеркнули, что перед вынесением приговора врачу «можно было получить независимое, объективное мнение более широкого состава экспертов».

В пресс-службе ведомства сообщили, что департамент готов предоставить защите Мисюриной, готовящей апелляцию, «все необходимые консультации и возможности для получения дополнительных и исчерпывающих экспертных мнений».

«Департамент здравоохранения делает все возможное для пересмотра дела и надеется, что судом будут учтены все дополнительные мнения специалистов», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента здравоохранения.

Елена Мисюрина — известный врач-гематолог, кандидат медицинских наук была приговорена Черемушкинским судом Москвы к двум годам колонии общего режима. Суд признал ее виновной в смерти пациента, которому она в 2013 году делала забор образцов костного мозга и костной ткани. Спустя четыре дня после проведенной Мисюриной биопсии пациент умер в другой больнице. Врач не признает себя виновной и настаивает, что выполнила процедуру правильно.

В защиту Елены Мисюриной выступила общественная организация «Лига защиты врачей». Была размещена онлайн-петиция с требованием пересмотреть дело Мисюриной, которую, по состоянию на 29 января, подписали более 60 тысяч человек. В соцсетях начался флешмоб, в рамках которого в аккаунтах врачей и больниц появляются записи с хэштегом #яЕленаМисюрина.