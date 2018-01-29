Департамент здравоохранения Москвы поддержал врача Елену Мисюрину. Ее приговорили к двум годам колонии за смерть пациента
Департамент здравоохранения Москвы рассчитывает на пересмотр приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной, приговоренной к двум годам колонии за смерть пациента.
В пресс-службе ведомства сообщили, что департамент готов предоставить защите Мисюриной, готовящей апелляцию, «все необходимые консультации и возможности для получения дополнительных и исчерпывающих экспертных мнений».
Представители департамента подчеркнули, что перед вынесением приговора врачу «можно было получить независимое, объективное мнение более широкого состава экспертов».
«Департамент здравоохранения делает все возможное для пересмотра дела и надеется, что судом будут учтены все дополнительные мнения специалистов», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента здравоохранения.