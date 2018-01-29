Собянин призвал «максимально корректно и объективно» расследовать дела против врачей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «крайне озабочен» приговором по делу врача-гематолога Елены Мисюриной. Он написал в твиттере, что «такие дела» должны расследоваться «максимально корректно и объективно».
Собянин никак не прокомментировал сам приговор Мисюриной или обстоятельства дела и не выступил напрямую в ее защиту.
Обновление. Вице-мэр Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников заявил о «чудовищной судебной ошибке» в деле Мисюриной. «Наиболее абсурдным мне кажется то, что она осуждена по статье, которая предусматривает умысел, это вообще беспрецедентно», — цитирует Печатникова агентство «Интерфакс».
Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно. Это важно не только для врачебного сообщества, но и для людей, которые обращаются к ним за помощью.
Заявление Собянина появилось вскоре после того, как департамент здравоохранения мэрии Москвы предложил помочь адвокатам Мисюриной на апелляции.
В январе 2018 года Мисюрина получила два года колонии по статье об оказании услуг ненадлежащего качества. Суд решил, что из-за ее ошибки во время процедуры умер пациент. Сама Мисюрина настаивала на своей невиновности.
Коллеги Мисюриной назвали приговор несправедливым, упрекнув Следственный комитет в попытке провести кампанию против врачебных ошибок. Многие московские врачи и целые больницы выступили в поддержку Мисюриной.