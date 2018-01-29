Собянин призвал «максимально корректно и объективно» расследовать дела против врачей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «крайне озабочен» приговором по делу врача-гематолога Елены Мисюриной. Он написал в твиттере, что «такие дела» должны расследоваться «максимально корректно и объективно».

Собянин никак не прокомментировал сам приговор Мисюриной или обстоятельства дела и не выступил напрямую в ее защиту.

Обновление. Вице-мэр Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников заявил о «чудовищной судебной ошибке» в деле Мисюриной. «Наиболее абсурдным мне кажется то, что она осуждена по статье, которая предусматривает умысел, это вообще беспрецедентно», — цитирует Печатникова агентство «Интерфакс».