«КиноСоюз» назвал прокатные удостоверения инструментом цензуры и пообещал подать в суд на Минкульт

заявил, что прокатные удостоверения используют в России как инструмент цензуры, и потребовал ввести уведомительный порядок их получения. Об этом говорится в заявлении, поступившем в редакцию «Медузы».

Авторы заявления отмечают, что существующий порядок выдачи прокатных удостоверений дает «отдельным „влиятельным“ лицам возможность по своему усмотрению переносить выпуск фильмов или вовсе не выпускать их в прокат». В заявлении говорится, что принимать решения о запрете фильмов может только суд.

«КиноСоюз» пообещал подать в суд на министерство культуры России «по факту использования прокатных удостоверений в качестве инструмента цензуры».

Заявление подписали Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Борис Хлебников, Виталий Манский, Марина Разбежкина, Андрей Плахов, Алексей Федорченко, Олег Березин и Владимир Котт.