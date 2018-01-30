«КиноСоюз» назвал прокатные удостоверения инструментом цензуры и пообещал подать в суд на Минкульт

Meduza
11:33, 30 января 2018
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«КиноСоюз» заявил, что прокатные удостоверения используют в России как инструмент цензуры, и потребовал ввести уведомительный порядок их получения. Об этом говорится в заявлении, поступившем в редакцию «Медузы».

Авторы заявления отмечают, что существующий порядок выдачи прокатных удостоверений дает «отдельным „влиятельным“ лицам возможность по своему усмотрению переносить выпуск фильмов или вовсе не выпускать их в прокат». В заявлении говорится, что принимать решения о запрете фильмов может только суд.

«КиноСоюз» пообещал подать в суд на министерство культуры России «по факту использования прокатных удостоверений в качестве инструмента цензуры».

Заявление подписали Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Борис Хлебников, Виталий Манский, Марина Разбежкина, Андрей Плахов, Алексей Федорченко, Олег Березин и Владимир Котт.

23 января министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи. Это произошло за два дня до премьеры картины. Решение приняли под предлогом того, что в картине содержатся материалы, распространение которых запрещено российским законодательством. О каких именно материалах идет речь, неизвестно.
Против проката «Смерти Сталина» выступали члены общественного совета при министерстве культуры и депутаты Госдумы. Они обнаружили в фильме признаки экстремизма. Некоторые кинематографисты, в том числе Никита Михалков и Владимир Бортко, назвали картину «пасквилем на историю нашей страны, злобной и абсолютно неуместной якобы „комедией“, очерняющей память о наших гражданах, победивших фашизм».

Запрет фильма «Смерть Сталина» в России

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