Виктор Ан потребовал от МОК назвать причину своего недопуска на Олимпиаду

В документе спортсмен подчеркивает, что на протяжении всей своей карьеры всегда соблюдал антидопинговое законодательство и «ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных им титулов».

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан обратился с открытым письмом к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором попросил объяснить причины своего недопуска на зимнюю Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Полный текст письма публикует РИА Новости.

Я искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, «чистый» спортсмен заслуживает право в них участвовать. Но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения… Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг.

В декабре 2017 года МОК отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане из-за допингового скандала. На Игры смогут поехать только незамеченные в употреблении допинга россияне, однако они будут выступать под нейтральным флагом.

25 января стало известно, что МОК в итоговой заявке Олимпийского комитета России утвердил только 169 российских спортсменов. При этом многих лидеров сборной, в том числе Виктора Ана, в списке не оказалось.

Глава МОК Томас Бах заявил, что комиссия не допустит российских спортсменов до Олимпиады в случае наличия «малейших подозрений» в допинговых нарушениях — даже если в ее распоряжении нет соответствующих доказательств.

Виктор Ан получил гражданство России в 2011 году. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году он завоевал три золотых и одну бронзовую медаль в шорт-треке.