Виктор Ан потребовал от МОК назвать причину своего недопуска на Олимпиаду
Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан обратился с открытым письмом к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором попросил объяснить причины своего недопуска на зимнюю Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Полный текст письма публикует РИА Новости.
В документе спортсмен подчеркивает, что на протяжении всей своей карьеры всегда соблюдал антидопинговое законодательство и «ни разу не дал повода усомниться в чистоте завоеванных им титулов».
Я искренне считал, что, выполнив условия отбора на Олимпийские игры, «чистый» спортсмен заслуживает право в них участвовать. Но комиссия МОК решила иначе и не объяснила мне причин этого решения… Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг.