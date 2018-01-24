Глава МОК: российских спортсменов не допускают до Игр в Пхенчхане даже в случае «малейших подозрений»

AFP
19:35, 24 января 2018
Надежный источник

Комиссия МОК не допускает российских спортсменов до Олимпиады в Пхенчхане в случае наличия «малейших подозрений» в допинговых нарушениях — даже если в ее распоряжении нет доказательств. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«В окончательном списке будут чистые спортсмены, так что ни у России, ни у олимпийского движения не будет неприятных сюрпризов», — заявил Бах. По его словам, МОК не хочет менять результаты соревнований, лишая спортсменов медалей из-за допинга.

По его словам, комиссия принимает решения на основании данных из разных источников, в том числе анализа ДНК и биологических паспортов спортсменов. «Если спортсмена нет в списке, значит у комиссии есть серьезные указания», — сказал Бах.

Ситуации с недопуском конкретных спортсменов Бах не прокомментировал.

«Подозрение — не доказательство», сказал он, добавив, что у экспертов МОК может и не быть «окончательных доказательств нарушений». Но он заявил, что задачей комиссии было увериться, что в отношении приглашенных на Олимпиаду спортсменов нет «ни малейших сомнений или подозрений» (англ. яз.).

AFP
В конце января стало известно, что МОК не допустил на Зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане многих ведущих российских спортсменов, которых ранее не обвиняли в допинговых нарушениях.
На Олимпиаду в Пхенчхане могут поехать только те российские спортсмены, которых допустит МОК. Они будут выступать как «олимпийские атлеты из России», на их форме не будет герба РФ и цветов триколора. 

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