Глава МОК: российских спортсменов не допускают до Игр в Пхенчхане даже в случае «малейших подозрений»
Комиссия МОК не допускает российских спортсменов до Олимпиады в Пхенчхане в случае наличия «малейших подозрений» в допинговых нарушениях — даже если в ее распоряжении нет доказательств. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«В окончательном списке будут чистые спортсмены, так что ни у России, ни у олимпийского движения не будет неприятных сюрпризов», — заявил Бах. По его словам, МОК не хочет менять результаты соревнований, лишая спортсменов медалей из-за допинга.
По его словам, комиссия принимает решения на основании данных из разных источников, в том числе анализа ДНК и биологических паспортов спортсменов. «Если спортсмена нет в списке, значит у комиссии есть серьезные указания», — сказал Бах.
Ситуации с недопуском конкретных спортсменов Бах не прокомментировал.
«Подозрение — не доказательство», сказал он, добавив, что у экспертов МОК может и не быть «окончательных доказательств нарушений». Но он заявил, что задачей комиссии было увериться, что в отношении приглашенных на Олимпиаду спортсменов нет «ни малейших сомнений или подозрений» (англ. яз.).