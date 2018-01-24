Глава МОК: российских спортсменов не допускают до Игр в Пхенчхане даже в случае «малейших подозрений»

Комиссия МОК не допускает российских спортсменов до Олимпиады в Пхенчхане в случае наличия «малейших подозрений» в допинговых нарушениях — даже если в ее распоряжении нет доказательств. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«В окончательном списке будут чистые спортсмены, так что ни у России, ни у олимпийского движения не будет неприятных сюрпризов», — заявил Бах. По его словам, МОК не хочет менять результаты соревнований, лишая спортсменов медалей из-за допинга.

По его словам, комиссия принимает решения на основании данных из разных источников, в том числе анализа ДНК и биологических паспортов спортсменов. «Если спортсмена нет в списке, значит у комиссии есть серьезные указания», — сказал Бах.

Ситуации с недопуском конкретных спортсменов Бах не прокомментировал.