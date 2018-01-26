В России аннулировали паспорта двух мужчин, которым поставили штамп о браке
МВД признало недействительными паспорта двух мужчин, которым в Многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) подтвердили брак, заключенный в Дании.
Сотрудница МВД, которая поставила штампы о регистрации брака, будет уволена. Ее непосредственного руководителя также отправят в отставку.
Российские граждане Павел Стоцко и Евгений Войцеховский 25 января рассказали в эфире телеканала «Дождь», что в Многофункциональном центре госуслуг им поставили отметки о браке на основании документов, оформленных ими в Дании.
В России однополые браки запрещены. Более того, в стране действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, по которому преследуют геев.