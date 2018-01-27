На мужчин, которым поставили в паспорта штампы о браке, завели дело о порче документов

Полиция Москвы возбудила против Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, которые зарегистрировали в МФЦ заключенный в Дании однополый брак, административные дела о порче паспортов (статья 19.16 КоАП).

Статья предполагает наказание в виде штрафа от ста до трехсот рублей.

«В рамках производства по данным делам паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам, и дальнейшему обмену в установленном порядке», — сказано в сообщении МВД.

27 января Павел Стоцко сообщил «Дождю», что к его квартире в Люберцах пришли люди в штатском; они «очень долго» стучали в дверь, а затем отключили у него свет и интернет.

По словам их друга, который находится в подъезде, люди представились сотрудниками полиции. Они говорят, что предлагают Стоцко «проехать к МФЦ».

«Мы продолжаем борьбу. Наши адвокаты будут добиваться отмены решения, бороться за признание наших паспортов действительными, а также за то, чтобы ни один из сотрудников МВД, которые были причастны к проставлению нам штампов в паспорта, не были уволены с нарушением трудового кодекса за свои законные действия», — заявил Павел Стоцко «Интерфаксу».