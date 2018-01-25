Двое россиян рассказали, что поставили в паспорта отметки о заключенном за границей однополом браке. В МФЦ это отрицают

В Москве двое мужчин поставили в паспорта отметки о регистрации между ними брака в Дании. Об этом они рассказали в эфире «Дождя», продемонстрировав свои паспорта.

По словам, это произошло 25 января в одном из многофункциональных центров. Брак они зарегистрировали 4 января в Копенгагене.

«Мы пришли к сотруднику. Она совершенно без лишних вопросов взяла документы. Не меняясь в лице, ни один мускул не дрогнул», — рассказал один из мужчин, Евгений Войцеховский.

Обновление. Пресс-служба МФЦ Москвы заявила, что «центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака» и не проставляют в паспорт «никакой штамп». «Информация, указанная в новости, является ложной», — сказано в сообщении.

Как рассказывал в соцсетях его супруг Павел Стоцко, обратиться в МФЦ для постановки отметок в паспорта ему рекомендовали в архивно-информационном отделе ЗАГСа.

Как рассказали Стоцко и Войцеховский РБК, в МФЦ запись об их браке занесли в «соответствующий реестр» — речь, видимо, идет о Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, который был введен в России с 2018 года.