Двое россиян рассказали, что поставили в паспорта отметки о заключенном за границей однополом браке. В МФЦ это отрицают

Дождь
19:48, 25 января 2018
Надежный источник

В Москве двое мужчин поставили в паспорта отметки о регистрации между ними брака в Дании. Об этом они рассказали в эфире «Дождя», продемонстрировав свои паспорта.

По словам, это произошло 25 января в одном из многофункциональных центров. Брак они зарегистрировали 4 января в Копенгагене.

«Мы пришли к сотруднику. Она совершенно без лишних вопросов взяла документы. Не меняясь в лице, ни один мускул не дрогнул», — рассказал один из мужчин, Евгений Войцеховский.

Обновление. Пресс-служба МФЦ Москвы заявила, что «центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака» и не проставляют в паспорт «никакой штамп». «Информация, указанная в новости, является ложной», — сказано в сообщении.

Как рассказывал в соцсетях его супруг Павел Стоцко, обратиться в МФЦ для постановки отметок в паспорта ему рекомендовали в архивно-информационном отделе ЗАГСа.

Как рассказали Стоцко и Войцеховский РБК, в МФЦ запись об их браке занесли в «соответствующий реестр» — речь, видимо, идет о Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, который был введен в России с 2018 года.

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы на вопрос Дождя, можно ли поставить штамп в российском паспорте, если однополый брак был заключен за границей, сослались на Семейный кодекс, в котором говорится, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак».

Дождь
Согласно Семейному кодексу, Россия признает зарегистрированные за границей браки между россиянами, если нет обстоятельств, препятствующих заключению брака — таких, как близкое родство между супругами. Упоминаний пола в соответствующей статье кодекса нет.
В России заключение однополых браков не разрешено. Семейный кодекс называет одним из условий заключения брака «взаимное добровольное согласие мужчины и женщины».
Однополые браки легализованы в большинстве стран Западной и Северной Европы, а также в США, Канаде, Австралии и ряде других стран.

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