В Находке женщину потребовали посадить на семь лет за убийство мужа. Он избивал ее несколько лет

Поправка. Первоначально в новости сообщалось, что Галину Каторову приговорили к семи годам лишения свободы. В действительности приговор еще не вынесен — пока речь идет только о требовании прокуратуры. Редакция «Медузы» приносит извинения за допущенную ошибку.

В Находке прокуратура потребовала приговорить к семи годам колонии женщину, которая убила своего мужа, когда он в очередной раз избивал ее в их квартире. Об этом сообщила адвокат Елена Соловьева.

Имя подсудимой — Галина Каторова. Она убила своего мужа Максима Каторова в марте 2017 года. Когда он в очередной раз начал избивать ее, она ударила его ножом. На теле убитого обнаружили множественные ранения.

Максим Каторов избивал жену на протяжении нескольких лет. Они познакомились в 2009 году, официальный брак был заключен в 2013-м. Галина Каторова жаловалась в полицию на избиения, но затем мирилась с мужем и отзывала заявление.