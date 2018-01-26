В Находке женщину потребовали посадить на семь лет за убийство мужа. Он избивал ее несколько лет
Поправка. Первоначально в новости сообщалось, что Галину Каторову приговорили к семи годам лишения свободы. В действительности приговор еще не вынесен — пока речь идет только о требовании прокуратуры. Редакция «Медузы» приносит извинения за допущенную ошибку.
В Находке прокуратура потребовала приговорить к семи годам колонии женщину, которая убила своего мужа, когда он в очередной раз избивал ее в их квартире. Об этом сообщила адвокат Елена Соловьева.
Имя подсудимой — Галина Каторова. Она убила своего мужа Максима Каторова в марте 2017 года. Когда он в очередной раз начал избивать ее, она ударила его ножом. На теле убитого обнаружили множественные ранения.
Максим Каторов избивал жену на протяжении нескольких лет. Они познакомились в 2009 году, официальный брак был заключен в 2013-м. Галина Каторова жаловалась в полицию на избиения, но затем мирилась с мужем и отзывала заявление.
Прокуратура на словах в прениях «учла» все — ранее не судима, наличие малолетней дочери, явку с повинной, возмещение ущерба потерпевшей (матери Каторова), противоправное поведение потерпевшего (напомню, муж душил Галю, пинал ногами в живот и бил кулаками по голове). Внимание, вывод: признать виновной по статье 105 УК РФ (убийство), назначить наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.