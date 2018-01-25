В кинотеатре «Пионер» показали «Смерть Сталина». У фильма нет прокатного удостоверения

В московском кинотеатре «Пионер» 25 января показали фильм «Смерть Сталина», у которого отозвано прокатное удостоверение. Как утверждает корреспондент «Ведомостей», зал был заполнен примерно на две трети.

Никаких специальных объявлений в связи с показом фильма в кинотеатре сделано не было. На сайте «Пионера» «Смерть Сталина» остается в расписании, на фильм можно купить билеты. На 25 января запланированы два показа: в 16.50 и в 21.30 по московскому времени.

Как пишут «Ведомости», в реестре министерства культуры картина «Смерть Сталина» числилась как фильм, получивший прокатное удостоверение, до вечера 24 января. Сейчас этой информации там нет.