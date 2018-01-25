В кинотеатре «Пионер» показали «Смерть Сталина». У фильма нет прокатного удостоверения

Ведомости
14:09, 25 января 2018
Надежный источник

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В московском кинотеатре «Пионер» 25 января показали фильм «Смерть Сталина», у которого отозвано прокатное удостоверение. Как утверждает корреспондент «Ведомостей», зал был заполнен примерно на две трети.

Никаких специальных объявлений в связи с показом фильма в кинотеатре сделано не было. На сайте «Пионера» «Смерть Сталина» остается в расписании, на фильм можно купить билеты. На 25 января запланированы два показа: в 16.50 и в 21.30 по московскому времени.

Как пишут «Ведомости», в реестре министерства культуры картина «Смерть Сталина» числилась как фильм, получивший прокатное удостоверение, до вечера 24 января. Сейчас этой информации там нет.

Никаких объявлений перед сеансом администрация кинотеатра не делала, сообщений для присутствующих в кинотеатре журналистов тоже не было. Не было и никаких протестующих против показа фильма ни в «Пионере», ни рядом с ним.

Ведомости
23 января министерство культуры объявило об отзыве прокатного удостоверения у картины английского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Министр культуры Владимир Мединский заявил, что фильм — это оскорбительная насмешка над советским прошлым. Он отметил, что решение об отзыве прокатного удостоверения не является цензурой.
Согласно российскому законодательству, прокат фильма без прокатного удостоверения наказывается по статье 14.58 кодекса об административных нарушениях штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение наказывается штрафом до 200 тысяч рублей и приостановлением деятельности кинотеатра на срок до 90 дней.

Минкультуры против «Смерти Сталина»

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