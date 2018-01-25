В кинотеатре «Пионер» показали «Смерть Сталина». У фильма нет прокатного удостоверения
В московском кинотеатре «Пионер» 25 января показали фильм «Смерть Сталина», у которого отозвано прокатное удостоверение. Как утверждает корреспондент «Ведомостей», зал был заполнен примерно на две трети.
Никаких специальных объявлений в связи с показом фильма в кинотеатре сделано не было. На сайте «Пионера» «Смерть Сталина» остается в расписании, на фильм можно купить билеты. На 25 января запланированы два показа: в 16.50 и в 21.30 по московскому времени.
Как пишут «Ведомости», в реестре министерства культуры картина «Смерть Сталина» числилась как фильм, получивший прокатное удостоверение, до вечера 24 января. Сейчас этой информации там нет.
Никаких объявлений перед сеансом администрация кинотеатра не делала, сообщений для присутствующих в кинотеатре журналистов тоже не было. Не было и никаких протестующих против показа фильма ни в «Пионере», ни рядом с ним.