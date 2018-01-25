Минкульт пообещал наказать кинотеатр «Пионер» за показ «Смерти Сталина»
Министерство культуры проверит сообщения СМИ о том, что в московском кинотеатре «Пионер» прошел показ фильма «Смерть Сталина», у которого отозвано прокатное удостоверение.
Если информация подтвердится, в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении, заявили в минкульте.
В ведомстве пояснили, что заранее уведомили прокатчика картины — ООО «Вольгафильм» — об отказе в прокатном удостоверении.
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина» 23 января, за два дня до премьеры фильма в России. Картину направят на дополнительную юридическую экспертизу.
Московский кинотеатр «Пионер» показал «Смерть Сталина» вечером 25 января. На сайте «Пионера» фильм остается в расписании, на него можно купить билеты.
Согласно российским законам, прокат фильма без прокатного удостоверения является административным правонарушением и наказывается штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет штраф до 200 тысяч рублей и приостановку работы кинотеатра на срок до 90 дней.