Минкульт пообещал наказать кинотеатр «Пионер» за показ «Смерти Сталина»

РБК
15:45, 25 января 2018
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Министерство культуры проверит сообщения СМИ о том, что в московском кинотеатре «Пионер» прошел показ фильма «Смерть Сталина», у которого отозвано прокатное удостоверение. 

Если информация подтвердится, в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении, заявили в минкульте.

В ведомстве пояснили, что заранее уведомили прокатчика картины — ООО «Вольгафильм» — об отказе в прокатном удостоверении.

РБК
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина» 23 января, за два дня до премьеры фильма в России. Картину направят на дополнительную юридическую экспертизу.
Московский кинотеатр «Пионер» показал «Смерть Сталина» вечером 25 января. На сайте «Пионера» фильм остается в расписании, на него можно купить билеты.
Согласно российским законам, прокат фильма без прокатного удостоверения является административным правонарушением и наказывается штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет штраф до 200 тысяч рублей и приостановку работы кинотеатра на срок до 90 дней.

Как в России запрещали «Смерть Сталина»

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