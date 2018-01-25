Минкульт пообещал наказать кинотеатр «Пионер» за показ «Смерти Сталина»

Министерство культуры проверит сообщения СМИ о том, что в московском кинотеатре «Пионер» прошел показ фильма «Смерть Сталина», у которого отозвано прокатное удостоверение.

Если информация подтвердится, в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении, заявили в минкульте.