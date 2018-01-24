Прокуратура попросила посадить Никиту Белых на 10 лет в колонию строгого режима

Генпрокуратура РФ
14:37, 24 января 2018
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Прокуратура попросила приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, который обвиняется в получении взяток, к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил в видеоподкасте представитель генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Гособвинение также просит оштрафовать бывшего губернатора на 100 миллионов рублей.

Куренной начал ролик со слов о том, что прокурор Марина Дятлова «только что» попросила приговорить Белых к 10 годам в ходе прений. Суд проходит в СИЗО «Матросская тишина» из-за плохого самочувствия Белых. На заседании присутствуют журналисты, но они не могут оперативно сообщать о происходящем — им запрещено проносить в СИЗО технику.

О чем говорили на прениях адвокаты бывшего губернатора, неизвестно.

Никиту Белых обвиняют в получении взяток на общую сумму 600 тысяч евро в должности губернатора Кировской области. Он не признает себя виновным. По его словам, против него была организована провокация.
Белых был задержан в июне 2016 года. Операцию курировал генерал ФСБ Олег Феоктистов, который также инициировал уголовное преследование министра экономического развития России Алексея Улюкаева. В ходе процесса по делу Белых суд отказался допрашивать Феоктистова.

Дело Никиты Белых

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