Прокуратура попросила посадить Никиту Белых на 10 лет в колонию строгого режима

Прокуратура попросила приговорить бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, который обвиняется в получении взяток, к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил в видеоподкасте представитель генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Гособвинение также просит оштрафовать бывшего губернатора на 100 миллионов рублей.

Куренной начал ролик со слов о том, что прокурор Марина Дятлова «только что» попросила приговорить Белых к 10 годам в ходе прений. Суд проходит в СИЗО «Матросская тишина» из-за плохого самочувствия Белых. На заседании присутствуют журналисты, но они не могут оперативно сообщать о происходящем — им запрещено проносить в СИЗО технику.

О чем говорили на прениях адвокаты бывшего губернатора, неизвестно.