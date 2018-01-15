Суд по делу Никиты Белых отказался допрашивать генерала ФСБ Феоктистова
Пресненский суд Москвы отказал защите бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых в допросе генерала ФСБ Олега Феоктистова, который курировал задержание Белых.
Как сообщает «Медиазона», судья Татьяна Васюченко поддержала прокурора Марину Дятлову, заявившую, что «те допросы, что мы уже провели и те материалы дела, что мы изучили, являются достаточными».
В дальнейшем слушания по делу Белых из-за плохого самочувствия подсудимого будут проходить в следственном изоляторе «Матросская тишина», сообщает «Новая газета». Зрителей, в том числе журналистов, не будут на них пускать. «Адвокат будет сообщать, что было на заседаниях», — сказала судья.
Губернатора Кировской области Никиту Белых задержали в июне 2016 года. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму 600 тысяч евро. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Белых не признает свою вину. По его словам, против него была организована провокация.
После ареста у Белых ухудшилось самочувствие. Его жена рассказала РИА Новости, что у него «диагностировали угрозу инсульта, пониженный сахар и давление 220 на 100, гипертонию второй степени». Во время судебных заседаний Белых несколько раз вызывали скорую помощь. 11 января 2018 года его перевели в больницу СИЗО «Матросская тишина».
Олег Феоктистов также имеет отношение к задержанию бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Феоктистов, в то время возглавлявший службу безопасности «Роснефти», заявил в ФСБ, что Улюкаев вымогал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина на саммите БРИКС. При этом сам Феоктистов знал об этом только со слов Сечина. Улюкаев был осужден на восемь лет строгого режима. Он не признал вину и заявил, что стал жертвой провокации.