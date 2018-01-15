Суд по делу Никиты Белых отказался допрашивать генерала ФСБ Феоктистова

Пресненский суд Москвы отказал защите бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых в допросе генерала ФСБ Олега Феоктистова, который курировал задержание Белых.

Как сообщает «Медиазона», судья Татьяна Васюченко поддержала прокурора Марину Дятлову, заявившую, что «те допросы, что мы уже провели и те материалы дела, что мы изучили, являются достаточными».

В дальнейшем слушания по делу Белых из-за плохого самочувствия подсудимого будут проходить в следственном изоляторе «Матросская тишина», сообщает «Новая газета». Зрителей, в том числе журналистов, не будут на них пускать. «Адвокат будет сообщать, что было на заседаниях», — сказала судья.