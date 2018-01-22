Продвижением Putin Team занялся продюсер «Любэ» и «Иванушек International» Игорь Матвиенко
Раскруткой движения Putin Team, созданного хоккеистом Александром Овечкиным, занимается проект Жить.рф — структура, подконтрольная музыкальному продюсеру Игорю Матвиенко. Об этом изданию The Bell сообщил представитель Putin Team.
По словам источника, проект Матвиенко занимается продвижением Putin Team в соцсетях, заведуя «всеми контентными и техническими вопросами».
Оба проекта были созданы одновременно в ноябре 2017 года. Движение Putin Team призвано объединить тех, кто поддерживает президента РФ Владимира Путина (главным образом, это знаменитости) в ходе предвыборной кампании, и финансируется лично игроком клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс». Целью проекта Жить.рф названа поддержка лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
У Матвиенко, создателя групп «Любэ», «Иванушки International», «Корни», «Фабрика», «Мобильные блондинки» и продюсера Григория Лепса, есть еще несколько компаний. Совокупная выручка трех из них: Продюсерского центра Матвиенко, «Р-концерта» и «Мейнстрим Продакшн» за 2016 год составила 74 миллиона рублей, чистая прибыль — 35 миллионов рублей.