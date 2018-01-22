Продвижением Putin Team занялся продюсер «Любэ» и «Иванушек International» Игорь Матвиенко

Оба проекта были созданы одновременно в ноябре 2017 года. Движение Putin Team призвано объединить тех, кто поддерживает президента РФ Владимира Путина (главным образом, это знаменитости) в ходе предвыборной кампании, и финансируется лично игроком клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс». Целью проекта Жить.рф названа поддержка лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По словам источника, проект Матвиенко занимается продвижением Putin Team в соцсетях, заведуя «всеми контентными и техническими вопросами».

У Матвиенко, создателя групп «Любэ», «Иванушки International», «Корни», «Фабрика», «Мобильные блондинки» и продюсера Григория Лепса, есть еще несколько компаний. Совокупная выручка трех из них: Продюсерского центра Матвиенко, «Р-концерта» и «Мейнстрим Продакшн» за 2016 год составила 74 миллиона рублей, чистая прибыль — 35 миллионов рублей.

Участниками Putin Team на сайте движения числятся 72 человека, в том числе олимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Евгений Плющенко, хоккеисты Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Евгений Малкин и Павел Буре, боксер Денис Лебедев, тренеры Олег Романцев и Георгий Ярцев, музыканты DJ Smash, Николай Расторгуев, Николай Басков и Полина Гагарина, актеры Андрей Мерзликин, Анастасия Заворотнюк и Михаил Галустян, а также продюсер Игорь Матвиенко.

Ранее газета «Ведомости» сообщала , что идея проекта Putin Team принадлежит не Александру Овечкину, а компании «ИМА-групп», выигравшей конкурс Центризбиркома на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на выборах президента.

По данным «Медиалогии», совокупная численность подписчиков групп Putin Team в соцсетях составляет 65 тысяч человек. Средняя аудитория одного поста в сообществах движения составляет 16 тысяч пользователей.