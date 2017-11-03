«Брат красавец ВВ Путин наш лидер!!!» Александр Овечкин создал организацию Putinʼs team. Другие хоккеисты наперегонки рассказывают, как они любят Путина

Капитан команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в своем инстаграме объявил о создании общественной организации Putinʼs team. В чем ее цель, не очень понятно — но очевидно, что речь идет о поддержке президента России Владимира Путина, который, вероятно, будет баллотироваться на четвертый срок в 2018 году. «Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!» — написал Овечкин.

Призыву последовали другие великие хоккеисты — и уже закончившие карьеру, и еще играющие. Дальше только цитаты.

сейчас — игрок СКА, в прошлом — один из лучших бомбардиров НХЛ

Брат красавец ВВ Путин наш лидер!!!! Я с тобой! Обнял

один из лучших игроков мира 1990-х годов, играл в финале Кубка Стэнли 1994 года

Путин не просто надежный, он — супер надежный партнер по команде. Я имел честь играть с ним в одной тройке и убедился, что он — надежный партнёр!

двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы VII созыва

Саша — авторитетный парень, он живет в последнее время этим, и такое его решение логично. Это не будет лишним, такие известные ребята должны рассказывать о нашей стране и о своем президенте, это нормально. И сама по себе это позиция человека, который знает президента, видит, что происходит в стране, и имеет возможность говорить то, что думает. Хотя не каждый может себе это позволить. Мы должны все вместе сломать стереотипы, которые сложились. И я думаю, что без известных людей это будет непросто. Я в этом движении уже очень давно. У меня сейчас есть ответственность как депутата и как специального представителя — рассказывать о нашей стране и о том, что делает президент России. Получается, что у нас должна быть совместная работа».

11-кратный чемпион СССР, участник Суперсерии-72

Я всегда за президента Путина, поддерживаю его линию. И движение поддержу, и пойду вместе с ним, буду и голосовать за Путина. Если меня Александр пригласит, то я буду участвовать

капитан ХК «Кузбасс» (хоккей с мячом)

Заявление Александра Овечкина мы начали обсуждать еще вчера, после появления новости в интернете. Сегодня мы собрались на заключительную тренировку перед первым матчем чемпионата страны, все обсуждали желание Овечкина показать Западу, что такое на самом деле Putinʼs team. Мы не занимаемся политикой, наше дело — радовать своих болельщиков игрой на льду, но мы поддерживаем свою страну, поддерживаем своего президента. Нам не нравится, что кто-то настроен унизить Россию тем, чтобы не допустить нашу команду на Олимпийские игры, заставить наших спортсменов выступать под нейтральным флагом. Но разве можно отказаться от флага своей Родины? Поэтому мы поддерживаем предложение Овечкина и готовы войти в состав движения. Как и Александр Овечкин, мы уверены, что нас, поддерживающих Владимира Путина, очень много и, наше объединение станет еще одним свидетельством сильной и сплоченной России.