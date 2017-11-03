«Для победы важнее команда». Александр Овечкин объявил о создании общественного движения «Putinʼs team»

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, которого в 2017 году включили в список величайших игроков в истории НХЛ, объявил о создании общественного движения под названием «Putinʼs team».

«В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putinʼs team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды», — написал он в инстаграме.

Чем будет заниматься общественное движение Овечкина, из его слов ясно не до конца. «Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!» — заявил, в частности, хоккеист.

A post shared by Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) on Nov 2, 2017 at 9:07am PDT

Овечкин не пояснил, о чем говорилось в публикациях западной прессы, в которых он встречал словосочетание «Putinʼs team». Это словосочетание можно встретить в американских СМИ в разных контекстах — к примеру, в публикациях об отношениях США и РФ и возможных связях окружения Дональда Трампа с Россией (например, у CNN и The Washington Post), а также в статьях про хоккейную команду, в которой играет Путин.