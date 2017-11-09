«Ведомости»: движение Овечкина используют для объединения знаменитостей в поддержку Путина

Ведомости
07:10, 9 ноября 2017
Требует подтверждения

Движение хоккеиста Александра Овечкина «Putinʼs team» (англ. — команда Путина) используют для объединения знаменитостей во время предвыборной кампании президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на анонимные источники, близкие к Кремлю, пишут «Ведомости» (утром 9 ноября сайт газеты был недоступен, копию заметки можно прочитать тут).

Собеседники издания подчеркивают, что идея «Putinʼs team» возникла не у Овечкина и не у Кремля — ее придумала компания «ИМА-консалтинг» (официальный автор концепции информационной поддержки выборов). Одобрение администрации президента идея получила уже после создания движения.

Представители Овечкина отказались комментировать создание движения, а гендиректор «ИМА-консалтинга» Вартан Саркисов назвал «неправдой» информацию о том, что его компания придумала «Putinʼs team».

Как отмечают «Ведомости», в 2007 году штаб Путина уже использовал общественные движения для объединения знаменитостей в поддержку кандидата. Тогда движение назвали «За Путина», а один из его учредителей Павел Астахов затем был назначен уполномоченным по правам ребенка.
Александр Овечкин объявил о создании «Putinʼs team» 3 ноября. По словам хоккеиста, он часто встречал упоминание «команды Путина» в «западной прессе», поэтому решил стать частью такого движения.

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