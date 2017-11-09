«Ведомости»: движение Овечкина используют для объединения знаменитостей в поддержку Путина

Движение хоккеиста Александра Овечкина «Putinʼs team» (англ. — команда Путина) используют для объединения знаменитостей во время предвыборной кампании президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на анонимные источники, близкие к Кремлю, пишут «Ведомости» (утром 9 ноября сайт газеты был недоступен, копию заметки можно прочитать тут).

Собеседники издания подчеркивают, что идея «Putinʼs team» возникла не у Овечкина и не у Кремля — ее придумала компания «ИМА-консалтинг» (официальный автор концепции информационной поддержки выборов). Одобрение администрации президента идея получила уже после создания движения.

Представители Овечкина отказались комментировать создание движения, а гендиректор «ИМА-консалтинга» Вартан Саркисов назвал «неправдой» информацию о том, что его компания придумала «Putinʼs team».