Причиной смерти Тома Петти назвали случайную передозировку лекарствами

Причиной смерти американского музыканта Тома Петти назвали случайную передозировку в результате приема нескольких видов болеутоляющих, а также успокоительных и антидепрессанта. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заключение судмедэксперта.

Петти принимал анальгетики из-за нескольких проблем со здоровьем, в том числе из-за перелома шейки бедра, сказано в заявлении, распространенном его семьей.

«В день смерти он узнал, что проблемы с бедром ухудшились до полноценного перелома. Мы думаем, что боль была просто невыносимой и стала причиной передозировки», — говорится в заявлении.

Одним из прописанных Тому Петти лекарств был фентанил — мощное обезболивающее, которое часто становится причиной смертей в результате передозировки.