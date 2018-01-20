Причиной смерти Тома Петти назвали случайную передозировку лекарствами

Associated Press
07:51, 20 января 2018
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Причиной смерти американского музыканта Тома Петти назвали случайную передозировку в результате приема нескольких видов болеутоляющих, а также успокоительных и антидепрессанта. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заключение судмедэксперта.

Петти принимал анальгетики из-за нескольких проблем со здоровьем, в том числе из-за перелома шейки бедра, сказано в заявлении, распространенном его семьей.

«В день смерти он узнал, что проблемы с бедром ухудшились до полноценного перелома. Мы думаем, что боль была просто невыносимой и стала причиной передозировки», — говорится в заявлении.

Одним из прописанных Тому Петти лекарств был фентанил — мощное обезболивающее, которое часто становится причиной смертей в результате передозировки. 

«Многие, кто умирает от передозировки, начинают [принимать препарат] из-за настоящей травмы и просто не понимают силу и смертельную природу этих препаратов», — сказано в заявлении семьи (англ. яз.). 

Associated Press
Американский рок-музыкант Том Петти, лидер группы The Heartbreakers и участник The Traveling Wilburys, умер 2 октября 2017 года. Ему было 66 лет. Незадолго до смерти он закончил тур в честь 40-летия группы, в ходе которого дал 53 концерта. 
После приема фентанила в результате передозировки в 2016 году умер Принс. В конце 2017-го препарат нашли в организме рэпера Лил Пипа.
Президент США Дональд Трамп объявил ситуацию с распространением опиоидов, в том числе фентанила, национальным бедствием.

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