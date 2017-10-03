10 песен Тома Петти, которые мы не забудем

2 октября в Калифорнии в возрасте 66 лет умер Том Петти — один из самых успешных рок-музыкантов мира последних нескольких десятилетий. Лидер группы The Heartbreakers и участник The Traveling Wilburys вместе с Джорджем Харрисоном и Бобом Диланом, Петти трактовал рок-н-ролл как классический американский жанр — и написал массу песен и пластинок, которые идеально встраивается в традиционную парадигму американской романтики: долгие путешествия на автомобилях, придорожные мотели, случайные, но судьбоносные встречи в барах, пригородный быт и попытка от него убежать. «Медуза» выбрала десять наиболее примечательных сочинений Тома Петти и Travelling Wilburys — хотя, конечно, их могло бы быть гораздо больше.