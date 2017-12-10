Названа официальная причина смерти рэпера Лил Пипа
Причиной смерти американского рэпера Лил Пипа стала передозировка наркотическими веществами.
Как сообщает Pitchfork со ссылкой на заключение токсикологов, музыкант одновременно принял фентанил (опиоидный анальгетик) и алпразолам (лекарственное средство от депрессии; торговое название — ксанакс). Медики считают, что смерть наступила по неосторожности.
Лил Пип (настоящее имя — Густав Ар) умер 15 ноября в гастрольном автобусе перед концертом в Тусоне в штате Аризона. Ему был 21 год.
Первые записи Лил Пипа, сочетавшие в себе хип-хоп и эмо, появились на сервисе Soundcloud в 2015 году и сразу же вызвали заметный интерес у публики.
В марте 2017 года рэпер дал аншлаговый концерт в Москве. Клип на песню Лил Пипа «benz truck», частично снятый в Москве, на данный момент собрал почти 30 миллионов просмотров на ютьюбе.
Дебютный альбом Лил Пипа «Come Over When Youʼre Sober» вышел в сентябре 2017 года.