Названа официальная причина смерти рэпера Лил Пипа

Как сообщает Pitchfork со ссылкой на заключение токсикологов, музыкант одновременно принял фентанил (опиоидный анальгетик) и алпразолам (лекарственное средство от депрессии; торговое название — ксанакс). Медики считают, что смерть наступила по неосторожности.

Лил Пип (настоящее имя — Густав Ар) умер 15 ноября в гастрольном автобусе перед концертом в Тусоне в штате Аризона. Ему был 21 год.

Первые записи Лил Пипа, сочетавшие в себе хип-хоп и эмо, появились на сервисе Soundcloud в 2015 году и сразу же вызвали заметный интерес у публики.

В марте 2017 года рэпер дал аншлаговый концерт в Москве. Клип на песню Лил Пипа «benz truck» , частично снятый в Москве, на данный момент собрал почти 30 миллионов просмотров на ютьюбе.

Дебютный альбом Лил Пипа «Come Over When Youʼre Sober» вышел в сентябре 2017 года.