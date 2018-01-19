Полиция выдвинула версию о взаимосвязи нападений на школы «посредством социальных сетей»

Правоохранительные органы отрабатывают версию о возможной взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы, которые произошли в России в течение одной недели — в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный информированный источник.

«Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий посредством социальных сетей», — сообщил информированный источник.

Утром 19 января в школу № 5 микрорайона Сосновый бор в Улан-Удэ ворвался девятиклассник с топором и «коктейлем Молотова», напал на школьников и учительницу 7 класса и поджег класс. В результате пострадали пять человек, в том числе нападавший, который пытался покончить жизнь самоубийством. Он задержан. Возбуждено дело о покушении на убийство. По данным правительства Бурятии, нападавших было трое, поиски еще двух человек продолжаются. СК пока опровергает версию о трех участниках нападения.

15 января двое учащихся пермской школы № 127 нанесли множественные ножевые ранения учительнице и школьникам 4 класса. В результате пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Нападавшие, которые также пытались покончить с собой, арестованы.

17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской один девятиклассник ударил ножом другого из-за конфликта на перемене. Пострадавший был госпитализирован с непроникающим ранением.