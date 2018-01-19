Напавший на школу в Бурятии пытался покончить с собой
05:00, 19 января 2018
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Подросток, ворвавшийся в бурятскую школу с топором и «коктейлем Молотова», после нападения пытался совершить самоубийство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения республики Дамбиниму Самбуева.
В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.
«Пока неизвестно, работали ли с ним ранее психологи», — сказал министр.
Утром 19 января ученик 9-го класса напал с топором на семиклассников и учительницу в школе № 5 микрорайона Сосновый бор в Улан-Удэ, после чего поджег класс «коктейлем Молотова». Нападавший задержан.
В результате нападения пострадали пять человек, трое из них в тяжелом состоянии.
Возгорание в классе было оперативно ликвидировано. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Всех учеников школы эвакуировали. Учебное заведение закрыто.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
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