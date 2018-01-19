В Бурятии подросток напал на школу с топором и поджег класс. Пострадали пять человек
В Улан-Удэ произошло нападение на школу № 5 в поселке Сосновый бор. Ученик 9-го класса с топором напал на семиклассников и учительницу, а затем поджег класс «коктейлем Молотова».
По данным СК, трое учеников и учитель получили ранения. Затем в Минздраве уточнили, что пострадали четверо учеников и учительница, передает «Интерфакс». Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Нападавший был задержан. Следователи пока ничего не сообщают о возможных мотивах нападения.
Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах рассказал, что у нападавшего, возможно, был сообщник, которому удалось скрыться. Отмечается, что один из нападавших также получил ранения. «Мэш» сообщает о трех нападавших, двое из которых задержаны.
Сообщение о пожаре в школе поступило в МЧС в 9:40 по местному времени (4:40 по Москве). Площадь пожара в школе составила 15 квадратных метров, всех учеников эвакуировали.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
В Улан-Удэ подростки с топором ворвались в школу. Есть раненые. ОБНОВЛЕНОhttps://t.co/Izx2MTbtud #нападение #школьники #дети #раненые #криминал #школа #топор #пострадавшие #Молотов #коктейльМолотова #зарезали pic.twitter.com/hnhQm4FFxd— ТК «Тивиком» (@_Tivicom) January 19, 2018