В Бурятии подросток напал на школу с топором и поджег класс. Пострадали пять человек

Продолжение Напавший на школу в Бурятии пытался покончить с собой

В Улан-Удэ произошло нападение на школу № 5 в поселке Сосновый бор. Ученик 9-го класса с топором напал на семиклассников и учительницу, а затем поджег класс «коктейлем Молотова».

По данным СК, трое учеников и учитель получили ранения. Затем в Минздраве уточнили, что пострадали четверо учеников и учительница, передает «Интерфакс». Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Нападавший был задержан. Следователи пока ничего не сообщают о возможных мотивах нападения.

Первое видео после нападения на школу под Улан-Удэ Alexander Redking

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах рассказал, что у нападавшего, возможно, был сообщник, которому удалось скрыться. Отмечается, что один из нападавших также получил ранения. «Мэш» сообщает о трех нападавших, двое из которых задержаны.

Сообщение о пожаре в школе поступило в МЧС в 9:40 по местному времени (4:40 по Москве). Площадь пожара в школе составила 15 квадратных метров, всех учеников эвакуировали.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.