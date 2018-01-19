Полиция ведет поиски двух сообщников напавшего на школу в Улан-Удэ

Правительство Бурятии
05:18, 19 января 2018
Требует подтверждения

Напавших на школу № 5 в Улан-Удэ было трое: один из них задержан, поиски еще двоих продолжаются, сообщает портал правительства республики Бурятия.

Телеграм-канал «Мэш» также сообщал о трех нападавших, двое из которых уже задержаны. Тем временем, в Следственном комитете продолжают настаивать, что нападавший действовал в одиночку.

В связи с инцидентом усилены меры безопасности во всех учебных заведениях республики.

Приблизительно в 9.35 в школу № 5, расположенную в пос. Сосновый Бор города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей. В школе они надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7 класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения.

Правительство Бурятии
В результате нападения на школу № 5 в микрорайоне Сосновый бор Улан-Удэ с ранениями были госпитализированы пять человек, в том числе один из нападавших, который пытался покончить жизнь самоубийством. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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