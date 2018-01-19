Полиция ведет поиски двух сообщников напавшего на школу в Улан-Удэ
Напавших на школу № 5 в Улан-Удэ было трое: один из них задержан, поиски еще двоих продолжаются, сообщает портал правительства республики Бурятия.
Телеграм-канал «Мэш» также сообщал о трех нападавших, двое из которых уже задержаны. Тем временем, в Следственном комитете продолжают настаивать, что нападавший действовал в одиночку.
В связи с инцидентом усилены меры безопасности во всех учебных заведениях республики.
Приблизительно в 9.35 в школу № 5, расположенную в пос. Сосновый Бор города Улан-Удэ, проникли трое молодых людей. В школе они надели маски, злоумышленники бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7 класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения.