Полиция ведет поиски двух сообщников напавшего на школу в Улан-Удэ

Напавших на школу № 5 в Улан-Удэ было трое: один из них задержан, поиски еще двоих продолжаются, сообщает портал правительства республики Бурятия.

Телеграм-канал «Мэш» также сообщал о трех нападавших, двое из которых уже задержаны. Тем временем, в Следственном комитете продолжают настаивать, что нападавший действовал в одиночку.

В связи с инцидентом усилены меры безопасности во всех учебных заведениях республики.