Обвинения Пола Хаггиса в домогательствах связали с его конфликтом с саентологами

The Hollywood Reporter
10:47, 16 января 2018
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Обвинения в изнасиловании и домогательствах, выдвинутые четырьмя женщинами против канадского режиссера и сценариста Пола Хаггиса, могут быть связаны с его конфликтом с церковью саентологии.

Такое предположение выдвинули в открытом письме Лиа Ремини и Майк Райндер — ведущие шоу «Саентология и последствия».

Пол Хаггис, напоминает The Hollywood Reporter, несколько лет назад вышел из церкви саентологии и публично рассказал о происходившем в этой организации, чем вызвал недовольство ее руководства.

Ремини и Райндер — бывшие высокопоставленные члены руководства саентологов — не исключили, что обвинения — часть кампании по дискредитации Хаггиса.

Авторы письма указали, что саентологи тщательно собирают всю информацию о членах своей организации. Эта информация, предположили они, может быть использована для дальнейшей кампании по дискредитации Хаггиса.

Ремини и Райндер подчеркнули, что обвинения в адрес Хаггиса были выдвинуты женщинами, пожелавшими сохранить анонимность, что, по мнению авторов письма, заставляет сомневаться в их достоверности.

«Те, кто выдвигает обвинения, но не обращается в правоохранительные органы; те, кто просит денег, чтобы сохранить свои истории в секрете; те, кто обвиняет через СМИ анонимно, — они вызывают подозрения. И когда целью такой тактики является кто-то, кто является известным критиком cаентологии, это очень подозрительно», — говорится в открытом письме.

The Hollywood Reporter
Пол Хаггис участвовал в одной из программ шоу «Саентология и последствия», вышедшей в эфир в сентябре. Ведущие этого шоу Ремини и Райндер ранее занимали высокие посты в руководстве саентологов, а теперь разоблачают эту организацию.
Хаггис вышел из церкви саентологии в 2009 году из-за того, что ее калифорнийское отделение поддерживало поправки, ограничивающие права ЛГБТ. Две дочери Хаггиса — открытые лесбиянки.
После ухода из церкви Хаггис жаловался на преследования со стороны саентологов и называл организацию культом.
Хаггис известен как автор сценария «Малышки на миллион долларов» и создатель фильма «Столкновение», за который он получил два «Оскара».
Осенью 2017 года The New Yorker и The New York Times выпустили расследования о сексуальных домогательствах к актрисам со стороны продюсера Харви Вайнштейна. После того, как история Вайнштейна получила широкую огласку, обвинения в изнасилованиях и домогательствах были публично выдвинуты и в адрес других деятелей кино.

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