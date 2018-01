Обвинения Пола Хаггиса в домогательствах связали с его конфликтом с саентологами

Пол Хаггис участвовал в одной из программ шоу «Саентология и последствия», вышедшей в эфир в сентябре. Ведущие этого шоу Ремини и Райндер ранее занимали высокие посты в руководстве саентологов, а теперь разоблачают эту организацию.

Хаггис вышел из церкви саентологии в 2009 году из-за того, что ее калифорнийское отделение поддерживало поправки, ограничивающие права ЛГБТ. Две дочери Хаггиса — открытые лесбиянки.

После ухода из церкви Хаггис жаловался на преследования со стороны саентологов и называл организацию культом.

Хаггис известен как автор сценария «Малышки на миллион долларов» и создатель фильма «Столкновение», за который он получил два «Оскара».

Осенью 2017 года The New Yorker и The New York Times выпустили расследования о сексуальных домогательствах к актрисам со стороны продюсера Харви Вайнштейна. После того, как история Вайнштейна получила широкую огласку, обвинения в изнасилованиях и домогательствах были публично выдвинуты и в адрес других деятелей кино.