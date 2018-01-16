Обвинения Пола Хаггиса в домогательствах связали с его конфликтом с саентологами

Обвинения в изнасиловании и домогательствах, выдвинутые четырьмя женщинами против канадского режиссера и сценариста Пола Хаггиса, могут быть связаны с его конфликтом с церковью саентологии.

Такое предположение выдвинули в открытом письме Лиа Ремини и Майк Райндер — ведущие шоу «Саентология и последствия».

Пол Хаггис, напоминает The Hollywood Reporter, несколько лет назад вышел из церкви саентологии и публично рассказал о происходившем в этой организации, чем вызвал недовольство ее руководства.

Ремини и Райндер — бывшие высокопоставленные члены руководства саентологов — не исключили, что обвинения — часть кампании по дискредитации Хаггиса.

Авторы письма указали, что саентологи тщательно собирают всю информацию о членах своей организации. Эта информация, предположили они, может быть использована для дальнейшей кампании по дискредитации Хаггиса.

Ремини и Райндер подчеркнули, что обвинения в адрес Хаггиса были выдвинуты женщинами, пожелавшими сохранить анонимность, что, по мнению авторов письма, заставляет сомневаться в их достоверности.