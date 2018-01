Режиссера Пола Хаггиса обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях

Пол Хаггис известен как автор сценария «Малышки на миллион долларов» и создатель фильма «Столкновение», за который он получил два «Оскара».

Осенью 2017 года The New Yorker и The New York Times выпустили расследования о сексуальных домогательствах к актрисам со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Расследование спровоцировало общественную дискуссию о сексуальных домогательствах и обвинения в отношении других актеров и режиссеров. Актер Кевин Спейси, которого также обвинили в сексуальных домогательствах, был уволен из сериала «Карточный домик», а его роль из нового сезона вырезали.