Режиссера Пола Хаггиса обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях

Associated Press
07:52, 6 января 2018
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В отношении канадского режиссера и сценариста Пола Хаггиса подан гражданский иск от лица четырех женщин, которые утверждают, что он допускал сексуальные домогательства в их адрес. В двух случаях речь идет об изнасилованиях.

Известно имя одной женщины, подавшей иск в отношении Хаггиса, это Хэли Брист. Она утверждает, что режиссер пытался ее изнасиловать. Представители Хаггиса утверждают, что женщина вымогает у него 9 миллионов долларов, и подали встречный иск. Три другие женщины рассказали Associated Press, что связались с адвокатами Брист после того, как узнали о ее деле. Их имена не называются. По данным AP, речь идет о двух случаях сексуальных домогательств и одном изнасиловании, которые происходили в период с 1996 по 2015 годы.

64-летний режиссер отрицает обвинения в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

Пол Хаггис известен как автор сценария «Малышки на миллион долларов» и создатель фильма «Столкновение», за который он получил два «Оскара».
Осенью 2017 года The New Yorker и The New York Times выпустили расследования о сексуальных домогательствах к актрисам со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Расследование спровоцировало общественную дискуссию о сексуальных домогательствах и обвинения в отношении других актеров и режиссеров. Актер Кевин Спейси, которого также обвинили в сексуальных домогательствах, был уволен из сериала «Карточный домик», а его роль из нового сезона вырезали.

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