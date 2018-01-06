Режиссера Пола Хаггиса обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях

В отношении канадского режиссера и сценариста Пола Хаггиса подан гражданский иск от лица четырех женщин, которые утверждают, что он допускал сексуальные домогательства в их адрес. В двух случаях речь идет об изнасилованиях.

Известно имя одной женщины, подавшей иск в отношении Хаггиса, это Хэли Брист. Она утверждает, что режиссер пытался ее изнасиловать. Представители Хаггиса утверждают, что женщина вымогает у него 9 миллионов долларов, и подали встречный иск. Три другие женщины рассказали Associated Press, что связались с адвокатами Брист после того, как узнали о ее деле. Их имена не называются. По данным AP, речь идет о двух случаях сексуальных домогательств и одном изнасиловании, которые происходили в период с 1996 по 2015 годы.

64-летний режиссер отрицает обвинения в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.