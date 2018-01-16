Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы, в которых пройдет реновация

ТАСС
17:42, 16 января 2018
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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал неблагополучными районы города, в которых пройдет реновация. Это заявление он сделал в ходе дискуссии на Гайдаровском форуме.

Кузнецов сказал, что с точки зрения криминогенности эти районы «тоже будут, к сожалению, в лидерах».

«Это масса одинаковых домов, отсутствие понимания, где есть улица, где есть двор, и в общем не очень благополучная среда», — цитирует Кузнецова РИА Новости.

«К счастью большому, в Москве никогда не было трущоб или фавел, но если говорить о сравнении благополучных и неблагополучных районов, районы постмодернистской пятиэтажной застройки, особенно первых поколений, попадают в зону стандарта неблагополучных», — сказал он.

ТАСС
В начале января издание РБК со ссылкой на источники в мэрии Москвы сообщило, что власти планируют с помощью программы реновации снизить в городе уровень преступности — якобы районы с пятиэтажками «перекрывают весь город по криминалу».
«Медуза» изучила данные о преступности в Москве и выяснила, что по числу зарегистрированных преступлений и по уровню преступности районы с пятиэтажками в Москве не лидируют.
В ходе программы реновации в Москве за 15 лет планируется снести более 5100 домов. Жильцов сносимых домов обещают переселить в новые квартиры в пределах того же района. 

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