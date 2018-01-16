Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы, в которых пройдет реновация
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал неблагополучными районы города, в которых пройдет реновация. Это заявление он сделал в ходе дискуссии на Гайдаровском форуме.
Кузнецов сказал, что с точки зрения криминогенности эти районы «тоже будут, к сожалению, в лидерах».
«Это масса одинаковых домов, отсутствие понимания, где есть улица, где есть двор, и в общем не очень благополучная среда», — цитирует Кузнецова РИА Новости.
«К счастью большому, в Москве никогда не было трущоб или фавел, но если говорить о сравнении благополучных и неблагополучных районов, районы постмодернистской пятиэтажной застройки, особенно первых поколений, попадают в зону стандарта неблагополучных», — сказал он.