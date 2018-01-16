Главный архитектор Москвы назвал неблагополучными районы, в которых пройдет реновация

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал неблагополучными районы города, в которых пройдет реновация. Это заявление он сделал в ходе дискуссии на Гайдаровском форуме.

Кузнецов сказал, что с точки зрения криминогенности эти районы «тоже будут, к сожалению, в лидерах».

«Это масса одинаковых домов, отсутствие понимания, где есть улица, где есть двор, и в общем не очень благополучная среда», — цитирует Кузнецова РИА Новости.