Закон о признании людей иностранными агентами прошел первое чтение

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит признавать СМИ — иностранными агентами физических лиц. За документ проголосовали 333 депутата, против — один, еще один депутат воздержался. Трансляция идет на сайте Думы.

Соавтор закона, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на заседании, напомнил, что иностранные агенты обязаны будут маркировать свои сообщения. Ранее он говорил, что такие пометки должны будут появляться в том числе при распространении сообщений на других сайтах и в соцсетях.

По мнению Толстого, пользователи сами должны будут указывать, что они публикуют у себя сообщения иностранных агентов.

«Хочу сразу пресечь возможные спекуляции на теме ограничении свободы слова. В этом законе нет ни слова о какой бы то ни было цензуре в любом ее проявлении, поскольку никак не затрагивается содержание, контент сообщений», — заявил Толстой.