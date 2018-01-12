Закон о признании людей иностранными агентами прошел первое чтение

Государственная дума
11:05, 12 января 2018
Надежный источник

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит признавать СМИ — иностранными агентами физических лиц. За документ проголосовали 333 депутата, против — один, еще один депутат воздержался. Трансляция идет на сайте Думы.

Соавтор закона, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на заседании, напомнил, что иностранные агенты обязаны будут маркировать свои сообщения. Ранее он говорил, что такие пометки должны будут появляться в том числе при распространении сообщений на других сайтах и в соцсетях.

По мнению Толстого, пользователи сами должны будут указывать, что они публикуют у себя сообщения иностранных агентов.

«Хочу сразу пресечь возможные спекуляции на теме ограничении свободы слова. В этом законе нет ни слова о какой бы то ни было цензуре в любом ее проявлении, поскольку никак не затрагивается содержание, контент сообщений», — заявил Толстой.

Одобренный законопроект — уже второй документ, который принимается в России для признания СМИ иностранными агентами. Такой статус уже получили десять изданий, связанных с «Голосом Америки» и «Радио Свобода».
По новому законопроекту одновременно СМИ и иностранным агентом можно будет объявить любого человека, который распространяет информацию и при этом получает деньги из любого зарубежного источника. Толстой уточнял, что речь идет в том числе о блогерах.
Российские законы были приняты после того, как в США признали иностранным агентом телеканал RT.

Что происходит с иностранными агентами в России

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