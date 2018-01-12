Убийца Немцова этапирован в иркутскую колонию для бывших сотрудников правоохранительных органов

Интерфакс
07:03, 12 января 2018
Надежный источник

Заур Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, этапирован в ИК-3 в Иркутске — колонию строгого режима для бывших работников правоохранительных органов. Об этом сообщила «Интерфаксу» адвокат Роза Магомедова.

Еще один фигурант дела об убийстве Немцова — Хамзат Бахаев, по данным адвоката, находится в ИК-11 Кирово-Чепецка.

О месте отбывания наказания братьев Анзора и Шадида Губашевых, осужденных за убийство политика, у защиты информации пока нет, добавила адвокат.

В начале января карельское издание «Столица на Онего» сообщало со ссылкой на источники, что Заур Дадаев этапирован в ИК-9 в Петрозаводске.
Заур Дадаев, которого суд признал непосредственным исполнителем убийства Бориса Немцова в феврале 2015 года, был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные фигуранты дела получили в июле 2017 года сроки от 11 до 19 лет лишения свободы. Никто из подсудимых свою вину не признал.

Суд по делу об убийстве Бориса Немцова

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