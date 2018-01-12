Убийца Немцова этапирован в иркутскую колонию для бывших сотрудников правоохранительных органов

Заур Дадаев, осужденный за убийство политика Бориса Немцова, этапирован в ИК-3 в Иркутске — колонию строгого режима для бывших работников правоохранительных органов. Об этом сообщила «Интерфаксу» адвокат Роза Магомедова.

Еще один фигурант дела об убийстве Немцова — Хамзат Бахаев, по данным адвоката, находится в ИК-11 Кирово-Чепецка.

О месте отбывания наказания братьев Анзора и Шадида Губашевых, осужденных за убийство политика, у защиты информации пока нет, добавила адвокат.