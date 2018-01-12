Цукерберг пообещал показывать больше постов от друзей в ленте фейсбука

Марк Цукерберг
06:58, 12 января 2018
Надежный источник

Facebook изменит соотношение показа в новостной ленте социальной сети личных и публичных записей. Об этом сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг.

По его словам, за последние несколько лет в Facebook резко выросло распространение видео, а также новостного, не рекламного контента от СМИ и брендов. Из-за этого соцсеть стала получать много жалоб на то, что публичный контент начал вытеснять в ленте сообщения от друзей и близких. Цукерберг пообещал сместить баланс в пользу личных сообщений, поскольку «самая важная вещь, для которой предназначен Facebook — помогать людям держать контакт друг с другом».

​«Хочу пояснить: я готов к тому, что после введенных изменений время, которое люди проводят на Facebook, сократится, а некоторые средства взаимодействия перестанут быть популярными. Но я также надеюсь, что время, которое вы проводите в Facebook, станет более ценным». (англ.яз.)

Марк Цукерберг
В Facebook действует специальный алгоритм формирования новостной ленты, который автоматически отбирает самые важные на его взгляд сообщения для пользователя. Эта практика неоднократно вызывала критику со стороны пользователей, которые жаловались на то, что пропускали важные посты от друзей и близких.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме