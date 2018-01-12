Цукерберг пообещал показывать больше постов от друзей в ленте фейсбука

Facebook изменит соотношение показа в новостной ленте социальной сети личных и публичных записей. Об этом сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг.

По его словам, за последние несколько лет в Facebook резко выросло распространение видео, а также новостного, не рекламного контента от СМИ и брендов. Из-за этого соцсеть стала получать много жалоб на то, что публичный контент начал вытеснять в ленте сообщения от друзей и близких. Цукерберг пообещал сместить баланс в пользу личных сообщений, поскольку «самая важная вещь, для которой предназначен Facebook — помогать людям держать контакт друг с другом».