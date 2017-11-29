Facebook научился автоматически распознавать экстремистские посты

Алгоритмы социальной сети Facebook способны распознавать и удалять экстремистские записи в течение часа после их опубликования, говорится в. заявлении пресс-службы Facebook.

В компании утверждают, что искусственный интеллект способен распознавать 99% постов, имеющих отношение к «Исламскому государству» и «Аль-Каеде», и удалять их. Также алгоритм способен удалять до 83% копий этих постов.

В Facebook отмечают, что использование искусственного интеллекта для фильтрации и удаления постов — достаточно сложная задача, которую стоит применять точечно. Никакие другие посты, кроме как связанные с ИГ и «Аль-Каедой», алгоритм не удаляет.