В соцсети Facebook появится вторая лента новостей, состоящая из рекомендованных публикаций. В настоящий момент, сообщили представители соцсети, лента, получившая название Explore, доступна ограниченному числу пользователей в тестовом режиме.

«Мы начинаем внедрять дополнительную ленту с популярными статьями, видео и фото, которая автоматически подстраивается под каждого человека, основываясь на том, какой контент ему интересен», — заявил представитель Facebook.

Вторая лента, отмечает Techcrunch, позволит Facebook увеличить время, проводимое пользователем на сайте или в приложении, а также станет дополнительной площадкой для размещения рекламы.