Facebook представил вторую ленту новостей — с публикациями страниц, на которые вы не подписаны
В соцсети Facebook появится вторая лента новостей, состоящая из рекомендованных публикаций. В настоящий момент, сообщили представители соцсети, лента, получившая название Explore, доступна ограниченному числу пользователей в тестовом режиме.
«Мы начинаем внедрять дополнительную ленту с популярными статьями, видео и фото, которая автоматически подстраивается под каждого человека, основываясь на том, какой контент ему интересен», — заявил представитель Facebook.
Вторая лента, отмечает Techcrunch, позволит Facebook увеличить время, проводимое пользователем на сайте или в приложении, а также станет дополнительной площадкой для размещения рекламы.
Отдельная вкладка для рекомендованных постов в конце сентября появилась в мобильных приложениях соцсети «ВКонтакте». «Наш алгоритм ищет информацию на основе Ваших предпочтений и собирает лучшее в персональную подборку записей», — сообщала соцсеть, анонсирую новую ленту.
Аналогичная вкладка есть и в приложении Instagram, принадлежащем Facebook. Там сервис собирает потенциально интересные пользователю фотографии, видео и «истории».