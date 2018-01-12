С 95 миллионов рублей на счетах бывшего главы «Почты России» сняли арест

Средства были арестованы до 13 января. В пресс-службе Басманного суда «Интерфаксу» пояснили, что если «установленный срока ареста прошел, значит арест снят».

Следствие не стало ходатайствовать о продлении ареста 95 миллионов рублей на счетах бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова.

«Это связано с тем, что у следствия отпали основания для ареста этих денежных средств», — сказал собеседник агентства.

Деньги на счетах Дмитрия Страшнова были арестованы в рамках дела против руководителя департамента Минкомсвязи Ирины Лаптевой. Ее обвиняют в превышении полномочий из-за выплаты Страшнову премии в размере 95 миллионов рублей. Сам он проходит по делу свидетелем.

Дмитрий Страшнов возглавлял «Почту России» с 2013 года по лето 2017-го. За время его работы ряд показателей работы учреждения значительно улучшился — к примеру, в первом квартале 2017 года «Почта России» заняла шестое место в международном рейтинге экспресс-доставки, а в 2012-м занимала 140-е.