Суд арестовал 95 миллионов рублей на счетах бывшего главы «Почты России»
Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на более 95 миллионов рублей, которые находятся на счетах бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова.
Это было сделано в рамках дела против руководителя департамента Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которую обвиняют в превышении полномочий из-за выплаты Страшнову премии в размере 95 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».
Как заявили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, арест был наложен 31 августа. Представители Страшнова уже обжаловали это решение.
Дмитрий Страшнов возглавлял «Почту России» с 2013 года по лето 2017-го. За время его работы ряд показателей работы учреждения значительно улучшился — к примеру, в первом квартале 2017 года «Почта России» заняла шестое место в международном рейтинге экспресс-доставки, а в 2012-м занимала 140-е.
В 2016 году Генпрокуратура заявила, что годом ранее Страшнову была незаконно выплачена премия в размере 95,4 миллиона рублей — вместо 13,4 миллиона. Сам он не стал фигурантом уголовного дела, но дело возбудили против главы департамента Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которая утверждала размер его вознаграждения.