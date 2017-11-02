Суд арестовал 95 миллионов рублей на счетах бывшего главы «Почты России»

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на более 95 миллионов рублей, которые находятся на счетах бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова.

Это было сделано в рамках дела против руководителя департамента Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которую обвиняют в превышении полномочий из-за выплаты Страшнову премии в размере 95 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».

Как заявили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, арест был наложен 31 августа. Представители Страшнова уже обжаловали это решение.