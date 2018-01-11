«Они платят нам деньги, они и будут выступать». РАН объяснила проведение конференции гомеопатов

Заместитель директора дома ученых РАН Борис Воронин пояснил, что конференция организуется на коммерческой основе, причем уже не первый год, а о чем на ней будет рассказываться, он даже не знает. Какую сумму получит Академия за предоставление площадки гомеопатам, Воронин назвать отказался.

Руководство центрального дома ученых РАН объяснило проведение конференции гомеопатов необходимостью «дозаработать». За комментарием в Российскую академию наук обратилось издание «Газета.Ru», обнаружившее в афише ЦДУ на 26-27 января мероприятие под названием «Научная конференция „Гомеопатия“».

«У нас с ними заключен официальный договор. Они платят нам деньги, они и будут выступать. Таким образом мы дозарабатываем… Мы не лезем в эти выступления. Эти деньги мы пускаем на то, чтобы доплатить нашим людям. Конечно, официально. Союз гомеопатов выступает у нас уже лет двадцать — пока проблем не было», — заявил Воронин.

В феврале 2017 года комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН объявила гомеопатию лженаукой и рекомендовала на государственном уровне противодействовать ее применению в медицине.

Национальный совет по гомеопатии раскритиковал решение РАН, назвав его заказной «попыткой вернуть нас в эпоху всеобщих запрещений и всенародных осуждений».

В октябре 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий свободно рекламировать или упоминать в СМИ гомеопатические препараты. Кроме того, на самих препаратах было предложено указывать, что они «не обладают клинически доказанными лечебными свойствами».