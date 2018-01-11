«Они платят нам деньги, они и будут выступать». РАН объяснила проведение конференции гомеопатов
Руководство центрального дома ученых РАН объяснило проведение конференции гомеопатов необходимостью «дозаработать». За комментарием в Российскую академию наук обратилось издание «Газета.Ru», обнаружившее в афише ЦДУ на 26-27 января мероприятие под названием «Научная конференция „Гомеопатия“».
Заместитель директора дома ученых РАН Борис Воронин пояснил, что конференция организуется на коммерческой основе, причем уже не первый год, а о чем на ней будет рассказываться, он даже не знает. Какую сумму получит Академия за предоставление площадки гомеопатам, Воронин назвать отказался.
«У нас с ними заключен официальный договор. Они платят нам деньги, они и будут выступать. Таким образом мы дозарабатываем… Мы не лезем в эти выступления. Эти деньги мы пускаем на то, чтобы доплатить нашим людям. Конечно, официально. Союз гомеопатов выступает у нас уже лет двадцать — пока проблем не было», — заявил Воронин.