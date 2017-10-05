В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии словами «не обладает доказанными лечебными свойствами»
В Государственную думу внесен законопроект, который запрещает свободно рекламировать или упоминать в СМИ гомеопатические препараты. Документ внес сенатор Антон Беляков.
Помимо этого Беляков предлагает указывать на упаковке гомеопатических препаратов, что они «не обладают клинически доказанными лечебными свойствами».
Реклама и информация о гомеопатических препаратах, согласно тексту законопроекта, должна распространяться только на профильных медицинских выставках или в специализированной литературе. Сейчас такой порядок предусмотрен для лекарств, отпускаемых по рецепту.
Автор законопроекта ссылается на меморандум комиссии РАН по борьбе с лженаукой, которая в феврале 2017 года объявила о недоказанности принципа действия гомеопатических препаратов.
«Одной из основных причин популярности гомеопатических препаратов среди населения является их широкая реклама на телевидении и в печатных изданиях. Однако, представляется, что реклама гомеопатических препаратов не может осуществляться на тех же условиях, что и реклама лекарственных средств с доказанной клинической эффективностью, так как в этом случае покупатель вводится в заблуждение относительно потребительских свойств приобретаемого продукта», — сказано в пояснительной записке.