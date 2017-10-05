В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии словами «не обладает доказанными лечебными свойствами»

Государственная дума РФ
05:30, 5 октября 2017
Надежный источник

В Государственную думу внесен законопроект, который запрещает свободно рекламировать или упоминать в СМИ гомеопатические препараты. Документ внес сенатор Антон Беляков.

Помимо этого Беляков предлагает указывать на упаковке гомеопатических препаратов, что они «не обладают клинически доказанными лечебными свойствами».

Реклама и информация о гомеопатических препаратах, согласно тексту законопроекта, должна распространяться только на профильных медицинских выставках или в специализированной литературе. Сейчас такой порядок предусмотрен для лекарств, отпускаемых по рецепту.

Автор законопроекта ссылается на меморандум комиссии РАН по борьбе с лженаукой, которая в феврале 2017 года объявила о недоказанности принципа действия гомеопатических препаратов.

«Одной из основных причин популярности гомеопатических препаратов среди населения является их широкая реклама на телевидении и в печатных изданиях. Однако, представляется, что реклама гомеопатических препаратов не может осуществляться на тех же условиях, что и реклама лекарственных средств с доказанной клинической эффективностью, так как в этом случае покупатель вводится в заблуждение относительно потребительских свойств приобретаемого продукта», — сказано в пояснительной записке.

Государственная дума РФ
После объявления о лженаучности гомеопатии Минздрав решил создать рабочую группу, которая определит дальнейшую судьбу гомеопатических препаратов в России.
В США в 2016 году производителей гомеопатических препаратов обязали указывать на упаковке, что гомеопатия ненаучна.

Гомеопатия в России

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме