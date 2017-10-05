В Госдуму внесен законопроект о маркировке гомеопатии словами «не обладает доказанными лечебными свойствами»

В Государственную думу внесен законопроект, который запрещает свободно рекламировать или упоминать в СМИ гомеопатические препараты. Документ внес сенатор Антон Беляков.

Помимо этого Беляков предлагает указывать на упаковке гомеопатических препаратов, что они «не обладают клинически доказанными лечебными свойствами».

Реклама и информация о гомеопатических препаратах, согласно тексту законопроекта, должна распространяться только на профильных медицинских выставках или в специализированной литературе. Сейчас такой порядок предусмотрен для лекарств, отпускаемых по рецепту.

Автор законопроекта ссылается на меморандум комиссии РАН по борьбе с лженаукой, которая в феврале 2017 года объявила о недоказанности принципа действия гомеопатических препаратов.