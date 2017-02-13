«Это совокупность квантовых полей». Гомеопаты ответили на меморандум РАН о лженаучности гомеопатии

Национальный совет по гомеопатии
11:00, 13 февраля 2017
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Национальный совет по гомеопатии ответил на решение комиссии при Президиуме РАН, которая признала гомеопатию лженаукой. Обращение в Президиум РАН опубликовано на сайте совета.

Меморандум «О лженаучности гомеопатии» в совете назвали заказной «попыткой вернуть нас в эпоху всеобщих запрещений и всенародных осуждений». По мнению совета, он основан на не соответствующей действительности информации из зарубежных СМИ, которые связаны с «производителями неестественных для организма синтетических лекарств».

Авторы обращения утверждают, что «на основании научных исследований последних лет» можно предполагать, что «гомеопатический препарат — это есть совокупность квантовых полей, образующихся при реализации технологии потенцирования (ступенчатой динамизации), которые биорезонансно взаимодействуют с подобными квантовыми полями организма». В результате «подобное взаимодействует с подобным», а болезнь устраняется.

По мнению совета, эту гипотезу надо подтвердить с привлечением специалистов по квантовой электродинамике, медиков и гомеопатов. Авторы также предложили создать при Президиуме РАН комиссию по гомеопатии.

Меморандум, принятый в нарушение Положения о Комиссии, утвержденного постановлением Президиума РАН, является по сути заказным, в этом гомеопатическое сообщество не сомневается, и настаивает на пересмотре Президиумом РАН необъективных выводов, противоречащих многолетней медицинской практике врачей, применяющих гомеопатию.

Национальный совет по гомеопатии
В начале февраля комиссия при Президиуме РАН признала гомеопатию лженаукой, так как все попытки подвести под нее научную базу на протяжении двухсот лет оказались безуспешными. После этого один из авторов меморандума был уволен.
В Минздраве решили создать рабочую группу для определения дальнейшей судьбы гомеопатии. При этом замглавы ведомства Татьяна Яковлева заявила, что гомеопатия якобы признается Всемирной организацией здравоохранения. В ВОЗ это уже опровергли.

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