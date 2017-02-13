«Это совокупность квантовых полей». Гомеопаты ответили на меморандум РАН о лженаучности гомеопатии

Национальный совет по гомеопатии ответил на решение комиссии при Президиуме РАН, которая признала гомеопатию лженаукой. Обращение в Президиум РАН опубликовано на сайте совета.

Меморандум «О лженаучности гомеопатии» в совете назвали заказной «попыткой вернуть нас в эпоху всеобщих запрещений и всенародных осуждений». По мнению совета, он основан на не соответствующей действительности информации из зарубежных СМИ, которые связаны с «производителями неестественных для организма синтетических лекарств».

Авторы обращения утверждают, что «на основании научных исследований последних лет» можно предполагать, что «гомеопатический препарат — это есть совокупность квантовых полей, образующихся при реализации технологии потенцирования (ступенчатой динамизации), которые биорезонансно взаимодействуют с подобными квантовыми полями организма». В результате «подобное взаимодействует с подобным», а болезнь устраняется.

По мнению совета, эту гипотезу надо подтвердить с привлечением специалистов по квантовой электродинамике, медиков и гомеопатов. Авторы также предложили создать при Президиуме РАН комиссию по гомеопатии.