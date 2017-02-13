«Это совокупность квантовых полей». Гомеопаты ответили на меморандум РАН о лженаучности гомеопатии
Национальный совет по гомеопатии ответил на решение комиссии при Президиуме РАН, которая признала гомеопатию лженаукой. Обращение в Президиум РАН опубликовано на сайте совета.
Меморандум «О лженаучности гомеопатии» в совете назвали заказной «попыткой вернуть нас в эпоху всеобщих запрещений и всенародных осуждений». По мнению совета, он основан на не соответствующей действительности информации из зарубежных СМИ, которые связаны с «производителями неестественных для организма синтетических лекарств».
Авторы обращения утверждают, что «на основании научных исследований последних лет» можно предполагать, что «гомеопатический препарат — это есть совокупность квантовых полей, образующихся при реализации технологии потенцирования (ступенчатой динамизации), которые биорезонансно взаимодействуют с подобными квантовыми полями организма». В результате «подобное взаимодействует с подобным», а болезнь устраняется.
По мнению совета, эту гипотезу надо подтвердить с привлечением специалистов по квантовой электродинамике, медиков и гомеопатов. Авторы также предложили создать при Президиуме РАН комиссию по гомеопатии.
Меморандум, принятый в нарушение Положения о Комиссии, утвержденного постановлением Президиума РАН, является по сути заказным, в этом гомеопатическое сообщество не сомневается, и настаивает на пересмотре Президиумом РАН необъективных выводов, противоречащих многолетней медицинской практике врачей, применяющих гомеопатию.