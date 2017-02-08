ВОЗ опровергла слова замглавы Минздрава о том, что «гомеопатия признается официально»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла слова заместителя главы российского Минздрава Татьяны Яковлевой о том, что ВОЗ официально признает гомеопатию.

Официальный представитель организации Грегори Хартл заявил, что ВОЗ не занимается вопросами эффективности альтернативной медицины и что одобрение различных практик альтернативной медицины находится за пределами мандата ВОЗ.

Таким образом Хартл ответил на запрос просветительского фонда «Эволюция», который занимается поддержкой науки и образования в России. Запрос был направлен по поводу высказываний Яковлевой.

Российский эксперт ВОЗ, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Владимир Анисимов заявил, что Всемирная организация здравоохранения «признает» лишь существование гомеопатии, как и других методов альтернативной медицины, при этом нельзя утверждать, что ВОЗ «располагает доказательствами эффективности и безопасности гомеопатии».