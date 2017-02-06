Комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН признала лечение гомеопатическими препаратами «не имеющим научных оснований».

«Гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более 200 лет. За это время неоднократно предпринимались попытки подвести под гомеопатию научную базу. Все они оказались в итоге безуспешными», — говорится в меморандуме, подготовленном комиссией.

В документе подчеркивается, что гомеопатия не является безвредной. Больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью, что может привести к неблагоприятным исходам, вплоть до смерти.

В связи с тем, что гомеопатия признана лженаукой, комиссия подготовила ряд рекомендаций. Так, Минздраву, по мнению авторов меморандума, следует вывести гомеопатические препараты из употребления в государственных медицинских учреждениях, ФАС — принять меры по защите граждан от недостоверной рекламы гомеопатии, а аптекам — отказаться от совместной выкладки лекарственных и гомеопатических препаратов.